Wall Street in frazionale ribasso

(Teleborsa) -, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 2.928,7 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,07%); negativo l'(-0,74%). Debole il dollaro, ai minimi da tre mesi nei confronti dell'euro , sul possibile taglio del costo del denaro da parte della Fed. Intanto il presidente Powell ha ribadito che i quattro aumenti del costo del denaro nel 2018 non sono stati un errore Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,31%),(-1,27%) e(-0,81%).del Dow Jones,(+0,88%),(+0,86%) e(+0,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,87%.Affonda, con un ribasso del 2,38%.Crolla, con una flessione del 2,12%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,26%.(+4,34%),(+2,68%),(+2,14%) e(+1,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,73%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,62%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,33%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,25%.