Wall Street senza direzione

(Teleborsa) -, scossa dalle decisioni pn e dall'imminente arrivo delper risolvere la spinosa questione dei dazi commerciali.Al suono della campanella di inizio contrattazioni, sosta intorno alla parità Wall Street, con ilche si attesta a 26.744,14 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.945,92 punti. Sulla parità il(-0,07%), come l'S&P 100 (0,0%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,93%),(-0,51%) e(-0,50%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,02%),(+0,73%) e(+0,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,12%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,58%.Tra i(+1,89%),(+1,77%),(+1,07%) e(+0,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,46%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,42%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,03%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,99%.