Borse europee attorno alla parità

(Teleborsa) -in vista dell'inizio del vertice(venerdì 28 giugno), che potrebbe sciogliere molti nodi. In primis le trattative commerciali tra USA e Cina e poi le tensioni tra Bruxelles e Roma sul debito pubblico. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.411,6 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,73%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,62% a quota +244 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,13%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,08%, poco mossa, che mostra un -0,08%, sostanzialmente invariata, che riporta un misero -0,13%.: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 22.987 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il(-0,05%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,29%.Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,53 miliardi di euro, in calo di 212,7 milioni di euro, rispetto ai 1,75 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,59 miliardi di azioni, rispetto ai 0,64 miliardi precedenti.Tra i 217 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 111, mentre 92 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 14 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+3,07%),(+1,46%) e(+1,38%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-2,98%),(-1,48%) e(-1,40%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,00%),(+2,67%),(+2,57%) e(+2,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -4,38%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,36%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,20%.In caduta libera, che affonda del 2,03%.di Milano,(+2,83%),(+2,41%),(+1,63%) e(+1,49%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -5,66%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,64 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,21%.Sensibili perdite per, in calo del 2,12%.