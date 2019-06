Milano resta sulla parità, allineata ai listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -in vista del vertice del G20 a Osaka che inizierà domani mentre sembrano aumentare le probabilità di un accordo commerciale tra USA e Cina brutte notizie per la Spagna con l'inflazione in rallentamento e per l' Italia con la fiducia imprese e consumatori in calo L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,25%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 58,8 dollari per barile, con un calo dello 0,98%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +244 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,13%.incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,35%, senza slancio, che negozia con un -0,19%.; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si posiziona a 23.002 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente positivo il(+0,21%); consolida i livelli della vigilia il(-0,02%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,71%),(+1,11%) e(+1,09%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,79%),(-0,58%) e(-0,53%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 2,99%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,92%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,40%.In luce, con un ampio progresso dell'1,29%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,59%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,56%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,35%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,33%.del FTSE MidCap,(+2,51%),(+2,38%),(+2,12%) e(+2,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,64%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,53%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,98%.