Risanamento, Lendlease esercita opzione acquisto Complesso Sky

Risanamento

(Teleborsa) -S.p.A. comunica che la societàha esercitato entro il termine di cui al Contratto di Opzione l'opzione di acquisto del c.d.prevista nel relativo contratto di opzione sottoscritto in data 3 luglio 2017.Il Secondo Accordo Modificativo prevede, inter alia, che, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione di acquisto del c.d. Complesso Sky da parte di Lendlease, la stessa possa nominare, in qualità di acquirente del c.d. Complesso Sky, un fondo immobiliare chiuso di diritto italiano in fase di costituzione, le cui quote saranno detenute da un fondo di fondi il cui fund raising avverrà mediante quotazione su di un mercato regolamentato internazionale.Fermi restando i termini e le condizioni di cui al Contratto di Opzione come già comunicati al mercato, mediante la sottoscrizione del Secondo Accordo Modificativo le parti hanno altresì convenuto di posticipare dal 23 luglio p.v. al 3 ottobre p.v. la data ultima entro la qualedeve addivenirsi alla positiva conclusione del processo di quotazione, e così di fund raising, del Fondo, purché il complesso immobiliare mantenga a tale data i requisiti di trasferibilità richiesti dagli standard di mercato in processi di quotazione su di un mercato regolamentatointernazionale (la "Quotazione"). In conformità al Contratto di Opzione, la Quotazione risulta dedotta quale condizione dell'efficacia del contratto di compravendita del Complesso Sky, dei contratti inerenti al rimborso del finanziamento a suo tempo concesso a SC3 dallerelative banche finanziatrici e del pagamento del relativo prezzo.