Netflix, mercato italiano in crescita con ricavi mensili per 13,2 milioni

(Teleborsa) - I servizi di streaming on-demand stanno prendendo sempre più piede in ogni paese del mondo ed anche in Italia. Secondo la società inglese, gli, per unnel 2018.L’analisi della società britannica fa emergere degli ottimi risultati dalche si piazza alper fatturato. Sono infatti gli, con, che rappresentano la metà dei, che arrivano a, il primo paese della classifica.Rispettivamente al secondo e il terzo posto, ci sono(11,26 milioni) e(9,78 milioni). Ultimo posto per ilche, con poco più di 52 mila abbonati, raggiunge circadi ricavi annui