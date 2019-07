Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

telecomunicazioni

energia

materiali

Verizon Communication

Cisco Systems

McDonald's

Dowdupont

Chevron

Exxon Mobil

Sirius XM Radio

O'Reilly Automotive

Mercadolibre

T-Mobile Us

Automatic Data Processing

Applied Materials

(Teleborsa) -, mentre sembra affievolirsi l’euforia per la tregua sui dazi tra Washington e Pechino. Di fatto la questione rimane aperta con gli investitori che aspettano sviluppi ed un accordo concreto in grado di metter fine alle ostilità.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a -0,13%; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.960,45 punti, sui livelli della vigilia. Stesso andamento debole per il(-0,17%) e l'S&P 100 (+0,03%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,87%) e(+0,41%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,77%) e(-0,64%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,73%),(+1,40%) e(+0,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%.Giù i petroliferi con il calo del greggio: sotto pressione, che accusa un calo dell'1,83%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,21%.Al top tra i, si posizionano(+2,19%),(+2,05%),(+1,62%) e(+1,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,57%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,13%.