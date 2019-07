FCA, Grasso nuovo Chief Operating Officer di Maserati. Wester Presidente esecutivo

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) -N.V. annuncia. Davide Grasso, ex Amministratore Delegato di Converse (marchio del gruppo NIKE) entra in FCA e assume il ruolo di Chief Operating Officer (COO) di Maserati. Grasso entra anche a far parte del Group Executive Council (GEC).Allo stesso tempo, Harald Wester assume il ruolo di Executive Chairman di Maserati e le sue responsabilità di Chief Technical Officer (CTO) vengono ampliate per includere le attività di Global Powertrain oltre a quelle di Global Vehicle Engineering del Gruppo.