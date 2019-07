Piazza Affari maglia rosa in Europa. Spread sotto quota 200

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale in forte rialzo per Piazza Affari sostenuta dall'ottima performance del comparto bancario che si avvia a chiudere la seduta finanziaria in forte rally. A sostenere il benchmark contribuiscono i, grazie alPiù caute, seppur in rialzo, le piazze europee poiché restano le, con gli investitori in attesa di un accordo concreto traL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 56,49 dollari per barile.Ottimo il livello dello, che scende fino a +202 punti base, con un calo di 20 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,63%.avanza dello 0,71%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,66%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,75%. A Milano, chiude in deciso rialzo il(+2,4%), che raggiunge i 21.905 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,85 miliardi di euro, con un incremento del 49,10%, rispetto ai precedenti 1,91 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,9 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 291.986, rispetto ai precedenti 217.170.Su 219 titoli trattati in Borsa di Milano, 63 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 144. Invariate le rimanenti 12 azioni.In luce sul listino milanese i comparti(+4,98%),(+2,62%) e(+2,21%).Il settore, con il suo -0,51%, si attesta come peggiore del mercato.di Milano, troviamo(+6,78%),(+6,56%),(+5,57%) e(+5,08%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,62%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,59%.di Milano,(+6,40%),(+5,40%),(+4,42%) e(+3,89%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,83%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,46%.scende dell'1,13%.