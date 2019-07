SIAS (Gruppo Gavio), CdA giudica congruo corrispettivo OPA ASTM

SIAS

ASTM

(Teleborsa) -azione ordinaria di SIAS portata in adesione all' Offerta offerto daIl Board di Società Iniziative Autostradali e Servizi, ai fini delle proprie valutazioni, ha tenuto conto del parere degli amministratori indipendenti di SIAS non correlati all'Offerente, e del parere di Enrico Laghi, in qualità di esperto indipendente incaricato, su indicazione degli amministratori indipendenti di SIAS, di valutare la congruità, da un punto di vista finanziario, del corrispettivo dell’Offerta.ASTM e SIAS, entrambe società del Gruppo Gavio, hanno annunciato l'accorciamento della catena di controllo mediante operazione di fusione fra le due.L'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria parziale promossa da ASTM S.p.A. ha ad oggetto massime