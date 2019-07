In rosso l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

assicurativo

utility

vendite al dettaglio

viaggi e intrattenimento

tecnologia

costruzioni

Nexi

Italgas

UnipolSai

A2A

Saipem

Fineco

CNH Industrial

Pirelli

ERG

Falck Renewables

Ascopiave

IREN

Interpump

Salini Impregilo

Datalogic

Banca Ifis