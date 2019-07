Moderate perdite a Wall Street

(Teleborsa) -

Continua la seduta sotto la parità la Borsa di New York, che non riesce a tirarsi sù dopo il terzo giorno di contrattazioni contraddistinte dal segno meno.

A causare questo andamento avverso degli scambi, le future decisioni sui tassi in arrivo dalla Fed che si riunirà per definire l'indirizzo della propria politica monetaria, per la quinta volta dall'inizio dell'anno, nella prossima due giorni del 30 e 31 luglio. Domani nel frattempo è previsto l'inizio degli interventi organizzati al Congresso di Jerome Powell, numero uno della banca centrale americana. A non rendere molto alte le probabilità su un ipotetico taglio dei tassi, e a preoccupare di conseguenza gli investitori, la pubblicazione del Job report avvenuto qualche giorno addietro in cui il dato si mostrava ancora forte e stabile nonostante la congiuntura economica globale.



Con queste premesse a fare da market movers, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 26.806,14 punti, con uno scarto percentuale dello 0,28%, mentre, al contrario, incolore lo S&P-500, che archivia la seduta a 2.974,28 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,36%); sui livelli della vigilia lo S&P 100 (+0,06%).



Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori materiali (-1,04%), beni di consumo per l'ufficio (-0,70%) e beni industriali (-0,54%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Merck & Co (+1,14%), Visa (+0,74%), Pfizer (+0,60%) e Cisco Systems (+0,59%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su 3M, che ha archiviato la seduta a -2,57%.



Sotto pressione United Health, con un forte ribasso dell'1,55%.



Soffre Verizon Communication, che evidenzia una perdita dell'1,38%.



Preda dei venditori United Technologies, con un decremento dell'1,20%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Ctrip.Com International Spon Each Rep (+2,57%), Advanced Micro Devices (+2,40%), Biomarin Pharmaceutical (+1,79%) e Facebook (+1,64%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Monster Beverage, che ha chiuso a -2,09%.



Si concentrano le vendite su Electronic Arts, che soffre un calo dell'1,85%.



Vendite su American Airlines, che registra un ribasso dell'1,66%.



Seduta negativa per Marriott International, che mostra una perdita dell'1,39%.in rallentamento.