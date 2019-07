Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, scendendo a 26.806,14 punti, con uno scarto percentuale dello 0,43%; sulla stessa linea l', che ha chiuso sotto i livelli della vigilia a 2.975,95 punti. In discesa il(-0,71%), come l'S&P 100 (-0,5%).Gli investitori si mostrano cauti in vista delle future mosse della Fed sui tassi d'interesse Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna con Trump che ha aperto un nuovo fronte di battaglia, questa volta con Londra . Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,06%),(-0,89%) e(-0,75%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,91%),(+0,78%),(+0,69%) e(+0,65%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,06%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,80%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,64%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,39%.(+2,78%),(+2,51%),(+2,44%) e(+2,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,59%.In apnea, che arretra del 3,83%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,49%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,19%.