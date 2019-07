Bialetti Industrie, CdA delibera aumento capitale fino a 6,47 milioni

Bialetti Industrie

(Teleborsa) - Il CdA diha deliberato di aumentare il capitale sociale della società, a pagamento e in via scindibile, per massimi 6,47 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da emettersi con godimento regolare e da offrire in opzione agli aventidiritto., è stato deliberato in esecuzione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione, dall’Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, del 18 gennaio 2019.Inoltre, il CdA di Bialetti ha approvato le condizioni definitive dell’Aumento di Capitale e, in particolare, ha fissato in– di cui Euro 0,074 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 0,0646 da imputarsi a riserva sovrapprezzo – ildelle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento e ha determinato inPertanto, l’importo massimo puntuale, in caso di integrale sottoscrizione dello stesso, sarà pari a Euro 6.475.401,56, a fronte dell’emissione di massime n. 46.720.069 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.