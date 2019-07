Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

telecomunicazioni

informatica

finanziario

Chevron

Pfizer

Exxon Mobil

Cisco Systems

Caterpillar

Goldman Sachs

Nike

Home Depot

Western Digital

T-Mobile Us

Align Technology

Tesla Motors

Qualcomm

Wynn Resorts

Mylan

Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,29%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.993,07 punti. Positivo il(+0,98%), come l'S&P 100 (0,6%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,40%),(+1,26%) e(+0,80%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,46%.Al top tra i(+1,69%),(+1,57%),(+1,43%) e(+1,40%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,22%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,87%.Tentenna, che cede lo 0,66%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,58%.Tra i(+4,97%),(+4,63%),(+4,08%) e(+3,85%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,86%.In apnea, che arretra del 2,53%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,50%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,12%.