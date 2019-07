Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Materie prime

viaggi e intrattenimento

petrolio

Tenaris

Atlantia

Snam

Prysmian

Mediobanca

Acea

IGD

Banca MPS

Piaggio

IMA

Gima TT

Biesse

Salini Impregilo

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Si riflette sulle future mosse della Fed , in vista della riunione di fine mese, con il Presidente Powell che ha aperto a un possibile taglio del costo del denaro L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,127. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,31%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,51%.Sulla parità lo, che rimane a quota +201 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,70%.poco mosso, che mostra un +0,03%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,23%, sostanzialmente invariata, che riporta un +0,19%.; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 24.135 punti. In frazionale progresso il(+0,22%); in frazionale calo il(-0,33%).(+2,02%),(+1,29%) e(+1,27%) in buona luce sul listino milanese.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+2,04%).Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,85%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,52%.In luce, con un ampio progresso dell'1,50%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,70%.del FTSE MidCap,(+2,56%),(+1,96%),(+1,84%) e(+1,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,19%.Affonda, con un ribasso del 3,01%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,66%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,29%.