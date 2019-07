Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Spread

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

materie prime

viaggi e intrattenimento

utility

costruzioni

Atlantia

Tenaris

Prysmian

Nexi

BPER

CNH Industrial

Exor

Piaggio

Cerved Group

Banca MPS

Falck Renewables

Gima TT

IMA

Salini Impregilo

Biesse

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentregrazie al successo delle aste dei BTP a 3 e 7 anni . I rendimenti hanno registrato un forte calo mentre la domanda è stata piuttosto robusta., esattamente a 96 punti base, con un calo di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,67%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Sostanzialmente stabile l'a quota 1.418,9 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,35%.è stabile -0,12%, cauta, che mostra una performance pari a -0,08%, poco mossa, che mostra un +0,15%.; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 24.160 punti. In moderato rialzo il(+0,27%); in frazionale calo il(-0,4%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,10%),(+1,46%) e(+1,32%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,48%.di Milano, troviamo(+2,53%),(+2,17%),(+1,74%) sull' accelerazione nell'integrazione di General Cable in Sud America (+1,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,60%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,54%.Tentenna, che cede lo 0,53%.Tra i(+3,35%),(+2,89%),(+2,43%) e(+2,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,85%.Affonda, con un ribasso del 3,80%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,61% dopo il downgrade di Fitch Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,40%.