Pioggia di acquisti a Wall Street

(Teleborsa) - Seduta al rialzo per la borsa di Wall Street sostenuta dalledopo le dichiarazioni accomodanti del presidente Fed,. Il banchiere, al suo secondo giorno di audizioni davanti al Congresso, ha ribadito cheper sostenere la crescita economica record degli USA.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno dello 0,76%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 3.000,19 punti. In frazionale progresso il(+0,29%), come l'S&P 100 (0,3%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,62%),(+0,61%) e(+0,54%).Al top tra i(+5,14%),(+2,14%),(+1,88%) e(+1,33%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,21%. In caduta libera, che affonda del 3,09%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,44%.(+4,42%),(+2,13%),(+1,94%) e(+1,45%). Giù-4,35%, seguita da, che segna una discesa di ben -3,3 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 2,83%. Sensibili perdite per, in calo del 2,77%.