Brillante il listino americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni industriali

finanziario

materiali

United Health

Goldman Sachs

3M

Boeing

Merck & Co

Pfizer

Johnson & Johnson

Apple

Nvidia

Workday

Liberty Global

Cognizant Technology Solutions

Regeneron Pharmaceuticals

Incyte

Fastenal

Biomarin Pharmaceutical

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,85%; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.999,91 punti. Sulla parità il(-0,08%), come l'S&P 100 (0,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,71%),(+0,60%) e(+0,43%).Altra i(+5,54%),(+2,59%),(+2,00%) e(+1,92%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,53%.Sensibili perdite per, in calo del 2,43%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,79%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,73%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,89%),(+2,31%),(+2,00%) e(+1,92%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,19%.In apnea, che arretra del 3,03%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,85%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,81%.