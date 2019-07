Mercati positivi, Milano resta alla finestra

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro terminando vicino ai valori della vigilia. Sostanzialmente stabile losulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a -0,09%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,126. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,29%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 60,21 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +194 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,64%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,52%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,34%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,1%.Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 22.178 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 24.138 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente negativo il(-0,41%); in moderato rialzo il(+0,29%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,74 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,87 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 218.323, rispetto ai 218.641 precedenti.Tra i 217 titoli trattati, 115 hanno chiuso in flessione, mentre 84 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 18 azioni.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,74%),(+0,55%) e(+0,45%).Nel listino, i settori(-1,28%),(-1,12%) e(-1,08%) sono stati tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 2,90%.Brilla, con un forte incremento (+2,08%).Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,30%.Buona performance per, che cresce dell'1,14%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,29%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,92%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,77%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,41%.di Milano,(+4,69%),(+4,15%),(+2,18%) e(+1,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,58%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,28%.Sensibili perdite per, in calo del 4,11%.In apnea, che arretra del 3,94%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati, i mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione del Regno Unito (il precedente era 3,8%), previsto domani dopo le 10:30, per il quale gli addetti ai lavori prevedono un valore di 3,8%. Il Tasso di Disoccupazione misura la percentuale dei disoccupati, sulla forza lavoro totale, che nel mese precedente hanno cercato attivamente un'occupazione.Alle 10:30 di domani verrà distribuito il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazioneche, in base alle analisi degli esperti del settore, è. Questo dato rappresenta il numero di persone che hanno presentato richiesta di sussidio di disoccupazione, per la prima volta. Un aumento (o una diminuzione) di tale valore indica un peggioramento (o un miglioramento) del mercato del lavoro.I mercati sono in attesa dell'Indice ZEW della Germania (il precedente era -21,1 punti), previsto domani dopo le 11:00 (-22,1 punti nelle stime degli esperti). Si tratta di un indice di fiducia delle imprese, e trae il nome dal Centre for European Economic Research (in tedesco: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung). Viene rilasciato con cadenza mensile e riguarda sia le prospettive economiche tedesche che quelle dell'intera area euro, della Gran Bretagna, del Giappone e degli Usa. A differenza di altri indici di fiducia questo non proviene dai giudizi delle imprese ma da un sondaggio condotto presso 350 esperti. L'indice è costruito come differenza fra la percentuale di ottimisti e di pessimisti,