Recordati, arriva l'accordo con Novartis

(Teleborsa) - Importante accordo nell'ambito delle aziende farmaceutiche.annuncia la firma condell'acquisizione dei diritti per, farmaci per il trattamento dellae dell’Acromegalia in pazienti adulti, oltre al(LCI699), un innovativo trattamento sperimentale. Le vendite, a livello mondiale, nel 2019 sono didi dollari.Al termine della transazione, a Novartis sarà dovuto un totale didi dollari, con ulteriori pagamenti previsti soggetti all'approvazione e allesul prodotto osilodrostat. Il pagamento del corrispettivo sarà finanziato con la liquidità esistente e nuovi finanziamenti, con ildella transazione previsto nel prossimi mesi.Ma cos'è la? Una grave patologia endocrina causata da un adenoma ipofisario che porta all'ipersecrezione surrenalica di cortisolo. Altre cause comprendono patologie più rare quali l’adenomada secrezione ectopica di ACTH (ormone adrenocorticotropo) e l'iperplasia surrenalica macronodulare indipendente dall’ACTH. Questa patologia è associata a un incrementodellae dellaHa parlato di questo accordo anche l'Adella società farmaceutica, Andrea, che ha detto: "Siamo lieti dell'accordo con, per l'acquisizione dei diritti pere osilodrostat, fondamentali per la lotta alla Malattia di Cushing e dell'Acromegalia. Questa importante integrazione al nostro, per il trattamento di queste malattie rare, rappresenta un passo fondamentale per la nostra azienda". Conclude l'AD, dicendo che: "Recordati ha come obiettivo quello di diventare un attore globale nel trattamento delle, rendendo disponibili soluzioni terapeutiche innovative per pazienti con patologie gravi".A Piazza Affari il titolo Recordati guadagna l'1,40%.