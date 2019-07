L'Europa resta al palo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia dopo il finale cauto di Wall Street Lieve calo dell', che scende a quota 1,126. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.413,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione pari a -0,07%.Si riduce di poco lo, che si porta a +192 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,61%.piattaavanza dello 0,35%, senza spuntiche non evidenzia significative variazioni sui prezzi.; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si posiziona a 24.130 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,04%); in moderato rialzo il(+0,2%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+0,55%),(+0,52%) e(+0,51%).Nel listino, i settori(-1,20%),(-0,63%) e(-0,43%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,25%),(+0,91%),(+0,74%) e(+0,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,56% dopo il "sell" di Goldman Sachs Seduta pesante per, che crolla del 2,49%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,23%.Tentenna, che cede lo 0,68%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,70%),(+2,48%),(+2,04%) e(+1,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -2,84% dopo la nuova offerta per Astaldi Sensibili perdite per, in calo del 2,51%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,33%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,31%.