Premio Masi, annunciati i vincitori

(Teleborsa) - Nella giornata odierna sono stati svelati i vincitori della 38a edizione del, collettore delle eccellenze del nostro Paese e non solo. I cinque vincitori sono interpreti di unae delle virtù fondanti di una civiltà che guarda al futuro.I tre riconoscimenti delvanno a Roberto, attore padovano di grande versatilità conosciuto in Italia e all'Estero; a Pietro, presidente dell'omonima azienda veneta produttrice di distillati, rara figura di imprenditore e intellettuale; e al bergamasco Nando, un rabdomante del sociale che usa gli strumenti della scienza. Ildel Vino è stato assegnato alla coreana Jeannie, prima asiatica a conseguire il titolo di Master of Wine, mentre ilè stato attribuito ad Alain, uno dei massimi filosofi e intellettuali francesi contemporanei per il suo impegno e le sue opere, riconosciuto simbolo di libertà di espressione.Importante intervento di Isabella Bossi, presidente della, che ha affermato come "anche nella 38a edizione il Premio s'ispira al binomio che ormai datraccia una linea di continuità nell'attribuzione dei riconoscimenti come salde radici nel patrimonio di valori e di cultura e uno sguardo verso l'orizzonte per individuaree mete". Il Presidente di Masi, Sandro, si è soffermato anche al riconoscimento dell colline delcomedicendo come: "c'è l'occasione di prendere coscienza del valore del nostro territorio per garantirgli quela cui ambisce. Sotto il buon auspicio di questi meritati riconoscimenti rinnoviamo anche quest’anno l’impegno della Fondazione Masi, che da 4 decadi con il suo, porta nel mondo i valori delle, promuovendo il confronto e il dialogo tra culture".