Stabile la Borsa di New York

(Teleborsa) - Continuano le preoccupazioni degli investitori per quel che riguarda il bilanciamento della politica monetaria e la crescita. Queste, appesantite dalle, mantengono le contrattazioni piatte per questo avvio di Borsa newyorkese,, secondo maggior finanziatore USA.A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.315,25 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per lo, che rimane a 3.003,44 punti. Sulla parità il(+0,02%), come l'S&P 100 (0,1%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,81%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,71%),(+0,64%),(+0,55%) e(+0,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,57%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,65%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+7,44%),(+5,57%),(+4,66%) e(+2,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,18%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,86%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,21%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,13%.