Stabile la Borsa di New York

(Teleborsa) -o, con il sentiment degli investitori che rimane ancorato alle preoccupazioni per la stabilità economica mondiale, ancora precaria visto la nuovache non sembrano tonificare le contrattazioni.A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.289,89 punti, mentre, al contrario, loha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.995,76 punti. Senza direzione il(-0,04%); leggermente negativo lo(-0,22%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,69%) e(+0,44%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,68%),(-0,60%) e(-0,53%).Tra i(+1,19%),(+1,10%),(+0,71%) e(+0,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,84%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,46%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,21%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,94%.Tra i(+7,49%),(+6,76%),(+2,88%) e(+2,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,40%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,52%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,45%.In caduta libera, che affonda del 2,27%.