Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) -con un sentiment degli investitori rasserenato dalle parole del presidente della Fed di New York John WilliamsGrazie ad esse oggi il mercato scommette per un taglio dei tassi di interesse alla fine di questo mese da parte della banca centrale statunitense.questa mattina sono usciti i dati, deludenti per il consensus, di, la più grande società di investimento al mondo, e si attendono nel pomeriggio quelli diLieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,36% a 27.320,22 punti; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.995,11 punti. Poco sopra la parità il(+0,47%), come l'S&P 100 (0,4%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,73%) e(+0,55%).Tra i(+2,57%),(+2,13%),(+0,75%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,92%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,13%),(+1,70%),(+1,61%) e(+1,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,11%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,98%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,83%.Tentenna, che cede lo 0,79%.