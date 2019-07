Triboo: CdA nomina Patrizio Mapelli Consigliere, Marco Giapponese è il nuovo Direttore Generale

Triboo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, Gruppo attivo nel settore dell’E-Commerce e dell’Advertising digitale, ha proceduto a nominare Patrizio Mapelli quale nuovo consigliere in sostituzione di Marco Giapponese, cheMarco Giapponese, contestualmente alla nuova nomina, ha rassegnato quindi le proprie dimissioni dalla carica di membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione di Triboo.Pertanto il Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del Comitato per le Nomine e Remunerazione, ha cooptato Patrizio Mapelli quale nuovo consigliere.Il nuovo Direttore Generale di Triboo, Marco Giapponese, ha ricoperto il ruolo di Managing Partner di Immobiliare.it, contribuendo in maniera significativa alla crescita del principale portale italiano per la compravendita immobiliare.