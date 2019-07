Mercati europei prudenti in chiave BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con il mercato che guarda ai risultati trimestrali e attende la riunione di politica monetaria della BCE da cui potrebbero emergere indicazioni su una riduzione del costo del denaro a settembre.Sul Forex, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,113. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.427 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,63%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,71% a quota +185 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,47%.sostanzialmente invariato, che riporta un +0,11%. Resta vicino alla parità(+0,11%). Guadagno moderato per, che avanza dello 0,49%., che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 22.119 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,08%),(+0,96%) e(+0,83%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,11%.Tra idi Milano, in evidenza(+2,31%) che ha annunciato un ritorno all'utile semestrale Bene inoltre(+2,21%),(+1,97%) e(+1,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,51%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,62%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,52%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,55%),(+2,63%),(+1,88%) e(+1,37%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,66%.