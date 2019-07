Milano e gli Listini europei ostaggio della BCE

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

materie prime

media

beni per la casa

tecnologia

chimico

Saipem

Tenaris

Moncler

Poste Italiane

STMicroelectronics

Pirelli

Buzzi Unicem

Salini Impregilo

Mondadori

Carel Industries

Mediaset

Datalogic

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, con gli investitori occupati ad analizzare i risultati trimestrali dalle varie big societarie. Il focus è anche sulla riunione di politica monetaria della Banca centrale europea da cui potrebbero emergere indicazioni su una riduzione dei tassi di interesse.Sul mercato Forex, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,93%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +187 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,48%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Senza slancio anche+0,18% e+0,23%. Stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 22.084 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,31%),(+1,00%) e(+0,62%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-0,88%) e(-0,70%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,22% nel giorno in cui ha alzato il velo sui numeri dei primi sei mesi del 2019 Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,32%.In luce, con un ampio progresso dell'1,26% all'indomani dei conti semestrali Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,94%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, -1,14%, che ha annunciato la trimestrale Preda dei venditori, con un decremento dell'1,03%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,81%.di Milano,(+5,21%),(+3,31%),(+2,44%) e(+1,23%). Giù, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,25%.