Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones.

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

informatica

3M

United Technologies

Nike

Boeing

Intel

Travelers Company

Microsoft

Fiserv

Expedia

T-Mobile Us

Celgene

Align Technology

Tesla Motors

Citrix Systems

American Airlines

(Teleborsa) -Nonostante inizialmente le parole di Mario Draghi , numero uno della Bce, abbiano rialzato le contrattazioni del Vecchio continente, la decisione di mantenere i tassi invariati porta gli investitori ad impensierirsi sul futuro.La notizia infatti si pone in un, da un lato positiva poiché presagisce, per quello azionario,, ma dall'altro, con la persistenza di tassi così bassi, in negativo si riversa ile un aumento delle probabilità di recessione globale.Al momento, con questi fattori ad intrecciarsi ad un altra giornata calda sul tema delle trimestrali, New York si mantiene alla finestra riportando una variazione pari a -0,19% sulAl contrario, loha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.012,93 punti. In frazionale calo il(-0,61%); consolida i livelli della vigilia lo(-0,17%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,00%) e(-0,62%).Tra i(+2,95%),(+1,34%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,57%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,87%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,74%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,72%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,50%),(+1,07%),(+0,79%) e(+0,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -23,60%.Lettera su, che registra un importante calo del 13,70%.Affonda, con un ribasso del 5,25%.Crolla, con una flessione del 4,93%.