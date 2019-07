Borse europee positive. Milano scivola con le banche

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

telecomunicazioni

tecnologia

costruzioni

materie prime

bancario

petrolio

STMicroelectronics

Telecom Italia

Buzzi Unicem

Leonardo

Pirelli

UBI Banca

Tenaris

Prysmian

Maire Tecnimont

Inwit

Piaggio

Carel Industries

Salini Impregilo

Datalogic

Banca MPS

Fincantieri

(Teleborsa) -, penalizzata dalla, mentre Eurolandia cresce con moderazione.: il governatore Mario Draghi ha fatto sapere che l'istituto di Francoforte attenderà di vedere le prossime proiezioni suprima di adottare nuove misure di politica monetaria.Sul mercato Forex, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,115. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,33%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,8%), raggiunge 56,47 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +195 punti base, con un aumento di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,57%.composta, che cresce dello 0,33%. Frazionale rialzo anche perche avanza dello 0,60%. Resistenteche segna un aumento dello 0,52%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,36%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,06%),(+1,96%) e(+0,95%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,76%),(-0,84%) e(-0,57%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,43%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,25%.avanza dello 0,87%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,86%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,60%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,25%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,72%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,38%.Tra i(+6,17%),(+4,23%),(+2,82%) e(+2,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,66%.Crolla, con una flessione del 2,05%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,04%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,77%.