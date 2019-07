Piazza Affari è la peggiore in Europa. Pesa debolezza industriali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che oggi è risultatain un panorama europeo dominato dall'incertezza e dalla cautela. Le borse europee infatti hanno evidenziatoe una, in attesa delle, ma soprattutto per loche accompagna laper le trattative sul commercio.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,114. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.420,1 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 56,23 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +197 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,57%. Oggi l'asta dle tesoro di BOT a 6 mesi ha sancito un nuovo affondo dei rendimenti.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,02%, brilla, con un forte incremento (+1,82%), complice l'exploit di Just Eat (+23%), dimessa, che mostra un -0,16%., con ilche lima lo 0,59%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 23.651 punti. In lieve ribasso il(-0,44%), come il FTSE Italia Star (-0,6%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,51 miliardi di euro, in calo del 17,57%, rispetto ai 1,84 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 187.407, rispetto ai 211.091 precedenti.Tra i 217 titoli trattati, 66 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 131 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 20 titoli.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,41%),(+0,75%) e(+0,47%). Fra i peggiori settori(-1,78%),(-1,59%) e(-1,55%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo dell'1,93%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,35%, assieme ad(+5,20%), dopo l'intesa siglata venerdì scorso con Vodafone Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,9%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,58%.La peggiore performance è quella di, che ha chiuso a -3,30%.In rosso anche, con un decremento del 3,27%.Vendite su, che soffre un calo del 2,80%.Affonda, con un ribasso del 2,50%.(+2,51%) e(+2,39%), entrambe dopo i risultati del semestre.