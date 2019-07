Wall Street avvia gli scambi all'insegna della cautela

Dow Jones

(Teleborsa) -e sconta la cautela degli operatori per le decisioni che la Fed annuncerà mercoledì sera , 31 luglio 2019. Il consensus indica un, ma non è tanto la misura della riduzione che interessa, quanto il fatto che si tratta della prima riduzione del costo del denaro da un decennio.Fino a mercoledì sera, dunque, vi sarà, fatti salvi gli impatti di qualche trimestrale importante annunciata dalla Corporate America.A New York, ilsi attesta a 27.232,75 punti; resta piatto anche lo, con le quotazioni che si posizionano a 3.022,02 punti. Leggermente negativo il(-0,42%).Tra ii migliori sono(+1,13%),(+0,83%),(+0,76%) e(+0,71%).La peggiore è, che apre le contrattazioni in ribasso dell'1,03%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,98%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,56%.Tra i(+14,57%),(+1,25%),(+1,17%) e(+0,80%). In rosso, che segna un -2,49%. Sensibili perdite per, in calo del 2,37%, e, che arretra del 2,25%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,19%.