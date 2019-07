Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) -A New York prevale la cautela per gli investitori che aspettano ile l'evoluzione delleIlcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,23%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che retrocede a 3.020,97 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,46%, come l'S&P 100 (-0,4%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,88%),(-0,64%) e(-0,62%).del Dow Jones,(+4,38%),(+0,82%) e(+0,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,25%.scende dell'1,28%.Calo deciso per, che segna un -1,12%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,03%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,73%),(+2,71%),(+2,41%) e(+1,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,93%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,84%.Sensibili perdite per, in calo del 2,62%.In apnea, che arretra del 2,42%.