Fiera Milano, utile semestre a 24,1 milioni e target EBITDA rivisto al rialzo

(Teleborsa) -, primo polo fieristico italiano, chiude il primo semestre dell'anno con unscontando un impatto di -2,2 milioni per l'applicazione dei principi IFRS 16. Tale risultato si raffronta ai 31,7 milioni del primo semestre del 2018, ma considerando illa società preferisce fare il raffronto anche con il risultato di 5,6 milioni del primo semestre 2017.Raffronto che viene fatto anche a livello di, che si attestano adi euro rispetto ai 157,7 milioni nel primo semestre 2018 ed ai 133,9 milioni nel primo semestre 2017, periodo comparabile per calendario fieristico. L'risulta didi euro (di cui 24,2 milioni relativi all’impatto IFRS 16) rispetto a 46,1 milioni nel primo semestre del 2018 e 11,9 milioni nel primo semestre 2017."Nel primo semestre le aree di business sono tutte in crescita rispetto al 2017, periodo comparabile per calendario fieristico", commenta l'AD, aggiungendo che i driver di crescita del business "unitamente ad una forte performance attesa nel quarto trimestre, ci permettono diLa società ha infatti alzato la previsione del margine operativo lordo ad un range di, rispetto al precedente di 84-88 milioni.