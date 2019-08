Autogrill, ricavi per 2,3 miliardi (+4,3%). Guidance rivista al rialzo

Autogrill

(Teleborsa) - Il primo semestre disi è chiuso conpari a 2,3 miliardi di euro in crescita del 4,3% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Ilè pari a 115 milioni.Nel primo semestre 2019, operatore con 51 punti vendita in 10 aeroporti statunitensi., ha commentato: "Nel primo semestre 2019 i ricavi del Gruppo hanno proseguito il trend di crescita, con una solida performance like for like e importanti nuove aperture e acquisizioni. I margini hanno registrato un ulteriore miglioramento, con una. Grazie all’effetto positivo della cessione di attività in Repubblica Ceca e di quelle a lunga scadenza in Canada,in un range fra 90 e 95 centesimi di euro. Nel complesso, siamo soddisfatti di questi risultati e riteniamo di poter raggiungere gli obiettivi stabiliti".alla luce dell’impatto positivo superiore alle aspettative generato dalle cessioni sul risultato netto del primo semestre 2019: Ricavi a 5,0 miliardi (invariati); Ebitda underlying tra 450 milioni e 470 milioni (invariato); Utile per azione reported tra 0,90-0,95 euro (guidance precedente: 0,88 – 0,93). Ipotesi principali: escluso l’impatto del principio contabile IFRS 16; ipotesi di cambio euro/dollaro a 1,15.