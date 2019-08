Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni di consumo per l'ufficio

materiali

informatica

Apple

Microsoft

Verizon Communication

United Health

Intel

Amgen

Electronic Arts

Align Technology

Apple

Advanced Micro Devices

Maxim

Micron Technology

Western Digital

(Teleborsa) -, che reagisce male alle, che ha segnalato una momentanea inversione della politica monetaria. Accusa una flessione dell'1,23% l; sulla stessa linea, chiude in retromarcia lo, che scivola a 2.980,38 punti. In ribasso il(-1,3%), come l'S&P 100 (-1,2%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,99%),(-1,48%) e(-1,47%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+2,04%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,91%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,53%.Affonda, con un ribasso del 2,33%.Crolla, con una flessione del 2,22%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,74%),(+4,44%),(+2,87%) e(+2,04%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,10%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,70%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,42%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,77%.