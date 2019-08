Tonica la Borsa di Milano e le altre piazze europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Seduta all'insegna degli acquisti per Piazza Affari e le altre borse europee in una sessione condizionata anche oggi dal fitto calendario di trimestrali.Sul mercato Forex, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%.(Light Sweet Crude Oil) (-3,06%), che ha toccato 56,79 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +200 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,54%., mostra un progresso dello 0,53%. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Composta, che cresce di un modesto +0,7%., con il, che mostra una plusvalenza dello 0,79%.Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,24 miliardi di euro, in deciso ribasso (-12,7%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,56 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 248.036, rispetto ai precedenti 304.203 ed i volumi scambiati sono passati da 0,77 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,7 miliardi.Tra i 217 titoli trattati, 129 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 73 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 15 titoli.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,53%),(+1,45%) e(+1,18%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,04%) e(-0,48%).di Milano, troviamo(+3,54%),(+2,86%),(+2,67%) e(+2,57%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,08%.Calo deciso per, che segna un -1,85%.Tra i(+5,98%),(+3,87%),(+3,83%) e(+3,47%).Giù, che ha archiviato la seduta a -4,49%. Affonda, con un ribasso del 3,39%.