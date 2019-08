Wall Street apre con moderate perdite

Dow Jones

(Teleborsa) -, scontando le tensioni USA-Cina sul commercio , ma aiutata dal Job Report che ha evidenziato una crescita degli occupati in linea con le attese. Ilsta perdendo lo 0,21%; sulla stessa linea loscambia sotto i livelli della vigilia a 2.943,94 punti. In discesa il(-0,72%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,06%),(-0,72%) e(-0,49%).Tra i(+1,18%) e(+0,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che apre la seduta con -3,08%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,29%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,98%.mette a segno un +0,69%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che avvia la seduta con -18,07%.Crolla, con una flessione del 3,08%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,08%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,74%.