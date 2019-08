Forte calo del mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -Dopo un inizio di settimana in negativo subito dalle contrattazioni del continente europeo, apre in rosso anche New York, abbattuta negli scambi dalla svalutazione dello yuan prevista da Pechino e dalle accuse di risposta arrivate tramite twitter dal presidente americano Donald Trump Con questi market movers a indirizzare la sessione si prospetta una giornata da dimenticare per Wall Street, con ilche all'Opening Bell accusa un ribasso dell'1,72%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di cinque ribassi consecutivi; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per lo, che retrocede a 2.879,72 punti, ritracciando dell'1,78%. Depresso il(-2,42%), come l'S&P 100 (-1,9%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,84%),(-2,06%) e(-2,04%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,40%.Pesante, che segna una discecosa di ben -3,16 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,14%.Sensibili perdite per, in calo del 3,04%.Seduta all'insegna delLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,92%.In apnea, che arretra del 5,96%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,33%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,24%.