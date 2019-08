Giornata in scivolata per le Borse del Vecchio Continente

S&P-500

(Teleborsa) -a causa dell'acuirsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. La situazione tra le due superpotenze farebbe presagire un sempre più probabile rallentamento dell'economia mondiale, evento che preoccupa gli investitori e gli esperti.Piazza Affari chiude con un spread in rialzo a 208 punti base. Wall Street, in questi minuti, evidenzia un significativo calo sullodel 2,19%.L'continua gli scambi a 1,119 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,74%. L', in aumento (+1,44%), raggiunge 1.461,4 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 55,12 dollari per barile, con un calo dello 0,97%.Balza in alto lo, posizionandosi a +207 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,55%.lettera su, che registra un importante calo dell'1,80%, affonda, con un ribasso del 2,47%, e crolla, con una flessione del 2,19%.Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,30%; sulla stessa linea, ilha perso l'1,17%, terminando la seduta a 22.694 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,28%, come il FTSE Italia Star (-0,8%).A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,94 miliardi di euro, con un incremento di ben 880,6 milioni di euro, pari al 42,71% rispetto ai precedenti 2,06 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,72 miliardi di azioni.Su 218 titoli trattati in Borsa di Milano, 156 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 54. Invariate le rimanenti 8 azioni.In discesa a Piazza Affari tutti i comparti.Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-3,75%),(-2,95%) e(-2,44%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,53%.Buona performance per, che cresce dell'1,05%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,78%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,10%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,30%.Vendite su, che registra un ribasso del 4,20%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,52%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,68%),(+4,48%),(+3,57%) e(+2,72%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,58%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,52%.In caduta libera, che affonda del 2,37%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,16 punti percentuali.