Positivo il listino americano

(Teleborsa) - Dopo un lunedì da dimenticare per Wall Street, che ha chiuso la peggior seduta del 2019, oggi lNonostante le preoccupazioni per un'escalation delle tensioni tra Cina e Usa continui ad essere il principale market mover della giornata, leSegno più per il listino USA, con ilin aumento dello 0,72%, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,64%, portandosi a 2.863,07 punti. Buona la prestazione del(+1,26%), come l'S&P 100 (0,7%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,50%),(+1,09%) e(+0,81%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,00%),(+1,73%),(+1,63%) e(+1,59%).Al top tra i, si posizionano(+10,59%),(+7,58%),(+3,73%) e(+2,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,22%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,14%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,57%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%.