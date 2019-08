Sesa prosegue l'acquisto di azioni proprie

Sesa

(Teleborsa) -, dal 30 luglio al 2 agosto 2019, hapari allo 0,04340225% dell'attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 35,7688 euro per azione al lordo delle commissioni per un controvalore complessivo pari a 240.545,44 euro.La società attiva nel settore delle soluzioni IT a valore per le imprese, al 5 agosto, possiede complessivamente 72.467 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,46769227% dell’attuale capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari, si muove al rialzoche si attesta a 35,4 euro, con un aumento dell'1,43%.