Wall Street affonda. Guerra valutaria Cina mette K.O. mercati

(Teleborsa) -, che ha chiuso la, inanellando nuove perde a quelle subite dalla seconda metà della scorsa settimana. A zavorrare i mercati, non solo quello americano, ma anche le borse europee che hanno bruciato 80 miliardi di capitalizzazione , è laIl rischio di una guerra valutaria questa estate è molto alto e glihanno puntato il dito contro Pechino, facendoIn chiusura di seduta a New York, ilaccusa un ribasso del 2,90%, portando avanti la scia ribassista di cinque cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, loè crollato del 2,98%, scendendo fino a 2.844,74 punti. Pessimo il(-3,6%), come l'S&P 100 (-3,1%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,07%),(-3,25%) e(-2,97%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,23%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,82%.Sensibili perdite per, in calo del 4,43%.In apnea, che arretra del 3,82%.per tutti i titoli tecnologici del Nasdaq 100.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -8,07%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,18%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,06%.Affonda, con un ribasso del 6,58%.