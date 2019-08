Moderate perdite in Borsa di Milano

Banco Bpm

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

sanitario

costruzioni

automotive

bancario

immobiliare

petrolio

Banco BPM

Amplifon

Recordati

BPER

Unicredit

Saipem

Intesa Sanpaolo

ENI

Carel Industries

Tinexta

FILA

Enav

Cairo Communication

Mutuionline

IGD

Gima TT

(Teleborsa) - Nonostante Wall Street stia dirigendo la seduta in rosso iUnica eccezione Piazza Affari che dopo un rialzo dovuto all'enfasi della trimestrale di, non riesce a mantenere alto il livello degli acquisti. Lo spread si attesta a 198 punti.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,123. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno del 2,10%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-5,02%), che ha toccato 50,94 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +197 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,39%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,63%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,33%, e composta, che cresce di un modesto +0,5%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,46%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 22.456 punti. Guadagni frazionali per il(+0,34%), come il FTSE Italia Star (0,4%).In buona evidenza a Milano i comparti(+1,93%),(+1,58%) e(+0,65%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,32%),(-1,32%) e(-0,93%).di Piazza Affari, su di giri(+4,72%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,77%.In luce, con un ampio progresso dell'1,98%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,91%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,94%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,44%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,78%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,39%.del FTSE MidCap,(+4,91%),(+3,79%),(+2,45%) e(+2,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,74%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,33%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,77%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,58%.