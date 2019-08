Brillante Piazza Affari

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

tecnologia

costruzioni

beni industriali

Fineco

STMicroelectronics

Buzzi Unicem

Atlantia

BPER

Credito Valtellinese

Technogym

Interpump

Tinexta

Datalogic

IMA

Gima TT

doValue

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per l'L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,39%.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +210 punti base, con un deciso aumento di 12 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,54%.in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,68%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,21%, decolla, con un importante progresso del 2,31%.; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,36%. In moderato rialzo il(+0,58%), come il FTSE Italia Star (0,5%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,97 miliardi di euro, in calo del 20,83%, rispetto ai 2,48 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 228.049, rispetto ai 299.994 precedenti.Su 219 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 71 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 134. Invariate le rimanenti 14 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+3,49%),(+2,44%) e(+1,93%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 4,65%.Svettache segna un importante progresso del 4,01%.Vola, con una marcata risalita del 3,72%.Brilla, con un forte incremento (+3,35%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,98%.del FTSE MidCap,(+5,43%),(+3,86%),(+3,39%) e(+3,32%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,93%.Affonda, con un ribasso del 6,44%.Crolla, con una flessione del 6,30%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,99%.Tra ledi maggior peso, si attende dal Giappone la, prevista domani alle 00:50, per il quale gli analisti stimano 0,1%. Il PIL, Prodotto Interno Lordo, indica il valore dei beni e dei servizi prodotti in un anno dall'economia di un paese. E' un importante indicatore dello stato dell'economia.I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Cina (il precedente era 2,7%), previsto domani dopo le 03:30, che secondo le stime sarà di 2,7%. L'Indice dei Prezzi al Consumo misura la variazione del prezzo dei beni e dei servizi dal punto di vista del consumatore. Si tratta di uno strumento chiave per valutare i cambiamenti nelle tendenze di acquisto e nell'inflazione.È previsto dalla Francia l', atteso domani alle 08:45 che, in base alle analisi degli esperti del settore, è. La produzione industriale misura la variazione, al netto dell'inflazione, della produzione manufatturiera, delle miniere e dei servizi. Valori superiori alle previsioni vanno interpretati come positivi dal punto di vista monetario.