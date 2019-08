Governo al capolinea. Piazza Affari in pesante ribasso. Giù le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee avviano la seduta finanziaria all'insegna delle vendite, conpenalizzata dalla crisi di Governo apertasi ufficialmente ieri che sta surriscaldando anche lo spread BTP-Bund E mentre il terremoto politico colpisce il listino milanese. In mattinata spunti importanti potranno arrivare anche dall'programmata dal Tesoro.Sul mercato Forex, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,119. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.502,3 dollari l'oncia. Fermo il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) a 52,54 dollari per barile.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +230 punti base, con un deciso aumento di 20 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,71%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,52%. Giù anche, che scambia con un -0,23% e, che cede lo 0,49%., con ilche accusa un ribasso dell'1,72%.Apprezzabile rialzo (+0,67%) a Milano per il compartoNel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-3,22%),(-2,01%) e(-1,92%).Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,62%.avanza dello 0,96%.Le più forti vendite, invece, si manifestano sulle bache:-4,64%,-4,14%,-3,78%.di Milano,(+0,89%),(+0,87%),(+0,85%) e(+0,56%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,61%. Vendite a piene mani anche su, che soffre un decremento del 4,54%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,44%.