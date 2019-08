Piazza Affari maglia nera d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che chiude le contrattazioni in ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Anche Wall Street mostra un andamento negativo.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,121. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.500,9 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,20%.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +239 punti base, con un deciso aumento di 29 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,81%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,30%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,44%, male, che soffre un calo dell'1,11%.sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 22.187 punti, in forte calo del 2,55%. Pessimo il(-2,7%), come il FTSE Italia Star (-1,6%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,97 miliardi di euro, in calo del 20,81%, rispetto ai 2,48 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 228.088, rispetto ai 299.994 precedenti.Tra i 219 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 22, mentre 187 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 10 azioni.Nel listino, i settori(-4,60%),(-4,42%) e(-3,75%) sono stati tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,94%: si riduce il rischio di revoca della concessione autostradale con la crisi di Governo in atto Svettache segna un importante progresso del 2,29%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,55%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,12%.Vendite su, che registra un ribasso dell'8,42%.Seduta drammatica per, che crolla del 7,00%.Sensibili perdite per, in calo del 6,68%.tra le azioni del FTSE MidCap è, che ottiene un incremento del 2,42%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,87%.In apnea, che arretra dell'8,54%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,41%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,02%.