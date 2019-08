Vendite sui mercati europei. Piazza Affari maglia nera

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dove la borsa di Milano presenta un ribasso più consistente, in balia della crisi di Governo , apertasi ufficialmente la vigilia. Con l'esecutivo al capolinea torna a surriscaldarsi lo spread che manda a picco i titoli bancari Sul mercato Forex, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,12. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.503,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,35%, a 53,25 dollari per barile.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +238 punti base, con un deciso aumento di 28 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,79%.calo deciso perche segna un -1,24%. Tienecon un moderato -0,12%. Sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,97%., che scambia con una pesante flessione del 2,35%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,49% sul precedente.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-4,68%),(-4,03%) e(-3,23%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza(+2,09%) che vede ridursi il rischio di revoca della concessione autostradale con la crisi di Governo in atto.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,99%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,86% grazie all'indicazione "buy" di Goldman Sachs . che ha ancheLe più forti vendite, invece, si manifestano sulle banche, in particolare su:, che prosegue le contrattazioni a -8,84%;, in calo del 6,39% e, che evidenzia una perdita del 6,28%.a Milano,ottiene un +0,81%.Anche qui i più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -7,23%. In apnea, che arretra del 7,09%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,05%.