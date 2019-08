Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

energia

beni di consumo secondari

McDonald's

Merck & Co

United Health

Walt Disney

IBM

Caterpillar

Intel

Exxon Mobil

Advanced Micro Devices

Broadcom

Netease Inc Each Repr 25 Com Stk

Mylan

Kraft Heinz

Xilinx

Monster Beverage

Electronic Arts

(Teleborsa) -, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%; cede alle vendite l', che retrocede a 2.922,95 punti. In rosso il(-0,78%), come l'S&P 100 (-0,6%).Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che i colloqui con Pechino Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,88%),(-0,85%) e(-0,70%).Al top tra i(+1,43%),(+0,78%),(+0,74%) e(+0,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,48%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,13%.Affonda, con un ribasso del 2,10%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,88%.Tra i(+4,51%),(+2,78%),(+2,20%) e(+1,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,27%.Crolla, con una flessione del 4,05%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,89%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,41%.